ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମ ଆଦି ୫ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଏକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରି ୨୫ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସରେ ୫ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ
ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ବ୍ୟତୀତ, ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସରେ ଆସାମ, କେରଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆସାମ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଗୌହାଟୀରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ପଡୁଥିବା ବିହୁ ପର୍ବକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବେ।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କେବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ
ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଦଳ ଫେବୃଆରି ୨୨ ଏବଂ ୨୩ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ କେରଳରେ ରହିବେ।ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କର ଦଳ ୨୪ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବେ। ଏହାପରେ ଫେବୃଆରି ୨୫ ତାରିଖରେ କମିସନ ପୁଡୁଚେରୀ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଯିବେ। କମିଶନ ୨୫ ଫେବୃଆରିରେ ପୁଡୁଚେରୀରେ ରହିବେ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଦଳ ୨୬ ଓ ୨୭ ଫେବୃଆରିରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯିବେ।
ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ୧୫ ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବାବେଳେ ଆସାମ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଯଥାକ୍ରମେ ମେ ୭,୧୦, ୨୦ ଓ ୨୩ ରେ ଶେଷ ହେଉଛି।
ଗତ ଥର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଠଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଆସାମରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା, ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ତଥା ପୁଡୁଚେରୀରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ପୁଡୁଚେରୀ ଭୋଟର ତାଲିକା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଫେବୃଆରି ୧୪ ପ୍ରକାଶ କରି ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଫେବୃଆରି ୨୮ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆସାମରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଫେବୃଆରି ୧୦ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।