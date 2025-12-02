ପାଟନା: ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରେମ କୁମାର ବିଧାନସଭାର ନୂତନ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଶପଥ ନେଇଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରେମ କୁମାର ସୋମବାର (ଡିସେମ୍ବର 1) ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରେମ କୁମାର ନିର୍ବିରୋଧ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି |
ବିହାରର ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ, ଜେଡିୟୁ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାରଗୁଡ଼ିକରେ "ବଡ଼ ଭାଇ" ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏଥର, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା - ବିଜେପି ୮୯ ଆସନ ଜିତି ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜେଡିୟୁ ୮୫ ଆସନ ସହିତ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମେଣ୍ଟରେ ବିଜେପିର ଭୂମିକା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି |
ବିଜେପି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି
ନୀତୀଶ କୁମାର ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ବିଜେପି ପାଖରେ ଅଛି। ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା। ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ବିଜେପି ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦବୀ ରଖିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରେମ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ କୁମାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସକ୍ରିୟ ରାଜନେତା ଏବଂ ୯ମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।