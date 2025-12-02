ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ (DoT) ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ ଏବେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇ ରହିବ | ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ଫୋନ୍ ହଜିଯାଏ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ। ଏହା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ନକଲି ଲିଙ୍କ୍, ସ୍ପାମ୍ କଲ୍, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ସଂଯୋଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଆପ୍‌ର ବିଶେଷତ୍ୱ ​​ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ IMEI ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ?

ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗ୍ ବ୍ରଦର ଆମ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଏକ ପ୍ରି-ଲୋଡେଡ୍ ସରକାରୀ ଆପ୍, ଯାହାକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣ ମେସିନ୍।

ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ। ଏହା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଅଂଶ। ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ।