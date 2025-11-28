ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ 28-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। କିର୍ଗିଜସ୍ତାନକୁ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ପରେ ପୁଟିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ରୁଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାର ଆଧାର ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।" ତଥାପି, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ପ୍ରଥମେ ରୁଷ ଦାବି କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଟିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକରନ୍ତି, ତେବେ ରୁଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ପୁଟିନଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି, ରୁଷର ଧମକ କିମ୍ବା ଚେତାବନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ, ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ, ଜେନେଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଶାନ୍ତି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛୁ।"
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସଚିବ ଡାନ୍ ଡ୍ରିସ୍କଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଭ୍ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ନେତା ଏବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଟିନ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ନାଟୋ କିମ୍ବା ୟୁରୋପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏପରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।