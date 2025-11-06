ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଓ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ଦିନଧରି ଚାଲିଆସିଛି | ଏବେ, ଏପରି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ, ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଏବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉଭୟ କେବେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ପିଙ୍କଭିଲାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ଫେବୃଆରୀ ୨୬, ୨୦୨୬ରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରର ଏକ ପ୍ରାସାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦମ୍ପତି ୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି। ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ୨୦୧୮ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସେଟରେ ସେମାନେ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି "ଡିୟର କମରେଡ୍" (୨୦୧୯)ରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ସ୍କ୍ରିନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ଡେଟିଂର ଗୁଜବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ରଶ୍ମିକା ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ "ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି..." |
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ରଶ୍ମିକା ସମ୍ପ୍ରତି ହରର୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ "ଥାମା" ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ "ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ", ନଭେମ୍ବର ୭, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।