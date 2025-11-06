ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଉ | କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନ ଏପରି ମୋଡ଼ ନିଏ ଯେ ଖୁସି ଏବଂ କଷ୍ଟ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଏକ ଦମ୍ପତି ଏକ ବିଶାଳ ହଲ୍ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ବିବାହ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭିଡିଓଟି ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ବିବାହର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବରର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ନ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠରୀଟି ବିବାହ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: maharashtra man commits suicide:ପରିସ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯୁବକ
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କନ୍ୟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ବେଡ଼ ଚାରିପାଖେ ବୁଲୁଛନ୍ତି | ବଙ୍ଗାଳୀ ବିବାହର ରୀତିନୀତି ମୁତାବକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, କନ୍ୟା, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପାନପତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ତାଙ୍କ ବର ଚାରିପାଖେ ବୁଲିଥିବାବେଳେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି |
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: ED Action : ସୁରେଶ ରାଇନା ଓ ଶିଖର ଧାଓ୍ବନଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ଚଢଉ
ଭିଡିଓରେ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟଟି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ। ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଯାହା, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା।"