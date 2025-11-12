ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁରାକ ପୋଲିସ ପାଇଛି। ପୋଲିସ ଫରିଦାବାଦରୁ ଏକ ଲାଲ ଫୋର୍ଡ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ କାର (ନମ୍ବର DL10CK0458) ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ହରିୟାଣାର ଖଣ୍ଡାୱାଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କାରଟି ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଫରିଦାବାଦ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଗାଡି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଲାଲ ଫୋର୍ଡ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଦିନ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କାରଟି ଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ପୋଲିସ ଦଳ ଏହାକୁ ଖୋଜିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫରିଦାବାଦ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଖଣ୍ଡାୱାଲି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାରକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗାଡିଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
କାରଟି ଦୁଇଜଣ ମାଲିକଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଫୋର୍ଡ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍କଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମର ନବିଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ। ପଙ୍କଜଙ୍କଠାରୁ ଉମରଙ୍କ ପାଖକୁ କାରଟି କିପରି ଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପୁଲୱାମା ବାସିନ୍ଦା ତଥା ପେସାରେ ଡାକ୍ତର ମହମ୍ମଦ ଉମର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇ-୨୦ କାର୍ ଚଳାଉଥିଲେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା କାର୍ ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ସାମନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଖୋଳତାଡ଼ରୁ ତା’ର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହମ୍ମଦ ଉମର୍ର ଗତିବିଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଉକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକ ଫରିଦାବାଦ ଅଲ୍ ଫଲାହ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ମହମ୍ମଦ ଉମର (ଉମର ନବୀ) ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଉମର ଓ ତା’ର ସହଯୋଗୀମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଏକ ଭୟାନକ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣର ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ।