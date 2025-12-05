ମୁମ୍ବାଇ : ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରେପୋ ହାର 25 ବେସିସ ପଏଣ୍ଟ ବା .25 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଏହି ହ୍ରାସ ସହ ରେପୋ ହାର 5.25 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଫଳରେ ଗୃହ ଓ ଯାନବାହନ ଋଣ ଇଏମଆଇ ଶସ୍ତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାନୀତି କମିଟି ବୈଠକର ଶେଷ ଦିନରେ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଂଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଏହି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 7.3 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 6.8 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ହାର 2 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 2.6 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।