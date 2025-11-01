ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏମିତି ଏକ ବିଲ ଅଣାଯିବ ଯାହା ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ | ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବିଲ ମୁତାବକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ(Disconnect ) ହେବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଡ଼ିସକନେକଟ ଅଧିକାର ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଇମେଲ୍, କଲ୍, ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତ ଅନୁରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ।
ଏହି ଆଇନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେଖା ଟାଣିବା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର କଲ୍ ଉପରେ ରହିବାର ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ତଥାପି, କେବଳ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ରହିଯାଇଥିବା ଆଉ ଏକ ନୀତି ହୋଇ ରହିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ବଢ଼େଇ ଚଢେଇ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା ଦକ୍ଷ ହେବା ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ଭୁଲ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Stampede At Andhra Temple: ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ ମ, ଓଡିଶାରୁ ମାତ୍ର ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଘଟିଛି ଦଳାଚକଟା
ବିଲରେ କ’ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି?
ଯଦି ଏହି ବିଲ ପାରିତ ହୁଏ, ତେବେ କେରଳ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ "ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଅଧିକାର"କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଫ୍ରାନ୍ସ, ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ତଦାରଖ କରିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବ। ଉଲ୍ଲଂଘନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିଶ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Heart Attack Death: ଦୃଦ୍ଘାତର ଶିକାର ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇଲେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ
ଏପରି ଆଇନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?
ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ୱାର୍କର ୨୦୨୨ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ୭୧% କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ର ଏକ ସର୍ଭେରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୮୮% ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଏ, ୮୫% କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୮ ଜଣ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କ୍ୟାରିଅର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
କେରଳ ବିଲ୍ ପ୍ରଥମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମୀକ୍ଷାାଧୀନ ଏବଂ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି।