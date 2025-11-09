ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ତାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସାମସନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ବିନିମୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ସମ୍ପ୍ରତି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଆରଆର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଦଳବଦଳ କରିବାରେ ଖୁସି ନୁହେଁ।
କ୍ରିକବଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ସିଜନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଦ୍ୱାରା ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଦଳବଦଳ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ରାଜସ୍ଥାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସିଏସକେ ସାମସନଙ୍କ ବଦଳରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଦଳବଦଳ କରୁ।
ରାଜସ୍ଥାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବଦଳରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରେଭିସ୍ ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସିଏସକେ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ଜାଡେଜାକୁ ଅଦଳବଦଳ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଜାଡେଜା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ, ସିଏସକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରେଭିସଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆରଆର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଜାଡେଜା ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ୩୨୬୦ ରନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୭୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ତିନୋଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓପନିଂ ବିକଳ୍ପ ଅଛି।