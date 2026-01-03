ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ନିୟମିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଇବା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନେକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି କ୍ଲାସିକ୍ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ, ମୌଳିକ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା (BSBD) ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ କ’ଣ ଲାଭ ଦେଇପାରେ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟର ୭ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।
୧. ଶୂନ୍ୟ-ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ - ଏକ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଶୂନ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରେ ନାହିଁ; ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ।
୨. ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା - ଅନେକ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଏ, ତଥାପି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ହଠାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ।
୩. ସୁଲଭ ଏବଂ ସହଜ ଋଣ - ଏକ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, ଗୃହ ଋଣ, କିମ୍ବା କାର ଋଣ ପାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କମ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
୪. ମାଗଣା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଚେକ୍ ବୁକ୍ - ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ମାଗଣା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଚେକ୍ ବୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୃଥକ ଦେୟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିୟମିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ।
୫. ମାଗଣା ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର - ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ NEFT, RTGS ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ IMPS ପରି ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସେବା ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ସହଜରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
୬. ମାଗଣା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଫର୍ - ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ, କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
୭. ବୀମା କଭରେଜ - କିଛି ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ।