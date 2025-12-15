ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବେ କି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ | ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧିଆ | ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମେ UPI କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୨ଟି ଦେଶ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛୁ। ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଛି। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ର ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା।"
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ଜନସେବାରେ ଅଛି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜେ ରାଜନୀତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ସେବା କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ଉପାୟ ନାହିଁ।"
ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଫୋନ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଢ଼ କୋଟି ଲୋକ ଏହି ଆପ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଆମେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ବିକଳ୍ପ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ମୋର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଆମେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ।" କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭବିଷ୍ୟତରେ 6G ରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି? ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।" କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସିନ୍ଧିଆ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ କଣ ଫରକ ପଡେ? ଜନତା ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି।"