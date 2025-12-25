ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଗୁରୁବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଭେଟଘାଟ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଢ଼ାଇଦେଇଛି । ତଥାପି, ବୈଠକ ପରେ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ୟୁନିଟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (MGNREGA) ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ମୁଁ କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଳନ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।" ନିଜକୁ ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ଶିବକୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଦ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଳର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସଂଗଠନର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ। ମୁଁ କୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହୋଇ ରହିବି।
"ମୁଁ କେବଳ ମଞ୍ଚରେ ବସି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିନାହିଁ।"
ଶିବକୁମାର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦଳର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଝାଡୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛି। ମୁଁ କେବଳ ମଞ୍ଚରେ ବସି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିନାହିଁ।" ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏପରି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ।" ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ତା'ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅଧା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷମତା ସଂଘର୍ଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି।
କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି କାରଣ ଖଡ଼ଗେ ରବିବାର କହିଥିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୟୁନିଟରେ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ । ଖଡ଼ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଏବଂ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭାବରେ, ସେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।"