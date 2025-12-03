ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ସେନା ଟ୍ୟାଙ୍କ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ କେନାଲ ପାର ହେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗରର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେନାଲରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିଲା। ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଦୁଇଜଣ ସୈନିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଟ୍ୟାଙ୍କଟି କେନାଲର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ସୈନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ ସହିତ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏକ ନିୟମିତ ତାଲିମ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନ (ଟ୍ୟାଙ୍କ) ଏକ କେନାଲ ପାର ହେବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫସିଗଲା ଏବଂ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଇଜଣ ସୈନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଜଣେ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।