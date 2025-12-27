ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଡେରାଡୁନରେ ତ୍ରିପୁରାର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମଦ୍ୟପ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ ଏମବିଏ ଛାତ୍ର ଆଞ୍ଜେଲ ଚକମା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସେ ୧୭ ଦିନ ଧରି ଆଇସିୟୁରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସମଗ୍ର ଘଟଣାଟି ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ରୁ ୭ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡେରାଡୁନର ସେଲାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଜିଜ୍ଞାସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶେଷ ବର୍ଷର ଏମବିଏ ଛାତ୍ର ଆଞ୍ଜେଲ ଚକମା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମାଇକେଲ ଚକମାଙ୍କ ସହିତ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ "ନେପାଳୀ," "ଚାଇନିଜ୍," "ଚିଙ୍କି," ଏବଂ "ମୋମୋ" ପରି ଜାତିଗତ ଅପବାଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କ ଭାଇ ମାଇକେଲ ଚକମା ପୋଲିସକୁ ଏକ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତିଗତ ଅପବାଦକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଇକେଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ହାତୁଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତା’ପରେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ବେକ ଏବଂ ପେଟରେ ଅନେକ ଥର ଛୁରି ମାରିବାରୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ।
ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ୧୭ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଲାକିର ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଣିପୁରର ଛାତ୍ର। ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।