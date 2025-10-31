ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅତି ସୀମିତ ମାମଲାରେ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମନ କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନର ଧାରା ୧୩୨ ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗାଭାଇ, ବିଚାରପତି କେ. ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ମନଇଚ୍ଛା ସମନ ଜାରି କରାଯିବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମନ କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆଇନର ଧାରା ୧୩୨ ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ଲୋଡିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ, ଓକିଲଙ୍କୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୂଚନା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ କେବଳ ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସମନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଓକିଲ ଏହି ସମନକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମନକୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଓକିଲ ବିଏନଏସଏସର ଧାରା ୫୨୮ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସେହି ଆଧାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମାମଲାକୁ ଧାରା ୧୩୨ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓକିଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନ ଧାରା ୧୩୨ର ସୁବିଧା ଅଧୀନରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଦେୱାନୀ କିମ୍ବା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ହେଉ।