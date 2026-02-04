ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଚାରାଧୀନ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସୁପ୍ରିମ୍‌କୋର୍ଟ ବୁଧବାର ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଜାନୁଆରି ୧, ୨୦୨୫ ପରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମିତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଜାମିନ ଆବେଦନର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାନୁଆରି ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଣ୍ଡ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ବିଚାରାଧୀନ ଆବେଦନର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।

ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପୁଲ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାମିନ ଆବେଦନର ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଅନେକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା। ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ମାମଲାର ଜରୁରୀ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ୍‌କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।