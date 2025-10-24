ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ନାବାଳକ ନାମରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ବିନା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଳକ ହେବା ପରେ ବିକ୍ରୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପଙ୍କଜ ମିଥଲ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବି. ଭାରାଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ମାମଲାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଆଇନ, ୧୯୫୬ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜଣେ ନାବାଳକର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅନୁମତି ବିନା ଯେକୌଣସି ବିକ୍ରୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦାଭାନଗେରେରେ ଦୁଇଟି ପ୍ଲଟକୁ ନେଇ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପିତା କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ବିନା ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ସାବାଳକ ହେବା ପରେ, ପୁଅମାନେ ନିଜେ ପ୍ଲଟ୍ ପୁନଃବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ସୂଚିତ କରେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନାବାଳକ ସାବାଳକ ହେବା ପରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ଏକ ବିକଳ୍ପ, ବାଧ୍ୟତା ନୁହେଁ। ଯଦି ନାବାଳକ ଦର୍ଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ବିକ୍ରୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
କଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ?
ଏହି ବିବାଦ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଦାଭାନଗେରେ ଶାମାନୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ସଂଲଗ୍ନ ଜମି ସହିତ ଜଡିତ। ରୁଦ୍ରପ୍ପା ତାଙ୍କ ତିନି ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ, ପିଲାମାନେ ସମାନ ପ୍ଲଟ୍ ଶିବପ୍ପାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ କ୍ରେତା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ରୁଦ୍ରପ୍ପା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅମାନେ ସାବାଳକ ହେବା ପରେ ଶିବପ୍ପାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଶିବପ୍ପା ଦୁଇଟି ପ୍ଲଟ୍ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଆ ନୀଳମ୍ମା ପ୍ଲଟ୍ର ମାଲିକାନା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆପିଲେଟ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ ୨୦୧୩ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ନାବାଳକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିକ୍ରୟ ଡିଡ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମାମଲା ଦାୟର କରି ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶିବପ୍ପା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।