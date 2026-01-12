ତେହେରାନ: ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଆମେରିକା ସହ ଏହାର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ଆମେରିକା ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଛି। ଇରାନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ବୈଠକ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ରବିବାର ରାତିରେ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଫୋନ୍ କରିଛି, ସେମାନେ ମୋ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି।
ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ୍ ବାଘେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଇନ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶାସନବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ ବିରୋଧରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଇରାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ୱାନରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇବାରେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି।
ଇରାନ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଛି। ବିକ୍ଷୋଭ ଉପରେ ଦମନ ସହିତ ଇରାନର ନେତାମାନେ ଲାଲ୍ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ: ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରି ମନେହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି: ଆମେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଦେଖୁଛୁ, ସେନା ଏହାକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ରଣନୀତି ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।
ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ ଆଣବିକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା ବିଷୟରେ ଇରାନ ସରକାର ବିଚାର କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି କିମ୍ବା ସଂସଦ ଏପରି ଆଲୋଚନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳି ନାହିଁ।