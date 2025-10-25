ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବିହାର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ରାଘୋପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିହାର ଗସ୍ତକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନୋଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାରରେ ଅପରାଧ ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ(ମୋଦୀ) ଗୁଜରାଟକୁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ବିହାର ଆସନ୍ତି।
'ବିହାରକୁ କ'ଣ ଦେଇଛ'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିହାର ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, 'ଆପଣ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିହାରକୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୁଜରାଟରେ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ବିହାରରେ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ବିହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଜରାଟଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିହାରରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବିହାରକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଜରାଟକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ବିହାରକୁ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ।"
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Cyclone Montha, Moves Towards Andhra: ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
'ଏଥର ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ହେବ'
ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଗୁଜରାଟକୁ ଆବଣ୍ଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଆସି ଆରଜେଡିକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକଛତ୍ରବାଦ ଏବଂ ଆମେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିବୁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Islampur Name Changed: ବଦଳିଲା ଇସଲାମପୁରର ନାମ: ଏଣିକି ଈଶ୍ୱରପୁର
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଅମିତ ଶାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। "ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି। "ଏଥର ପରିବେଶ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥର ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଥିଲା ଏବଂ ବିହାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାରକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜରାଟକୁ ସବୁକିଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବିହାରକୁ ଠକିବାର କାମ କରିଛନ୍ତି।"