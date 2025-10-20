ପାଟନା: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦଳ ମୋଟ ୧୪୩ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୁବ, ମହିଳା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆରଜେଡି ମହୁଆରୁ ମୁକେଶ ରୋଶନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି, ଯିଏ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ଏଥର, ଆରଜେଡି ୧୮ ଜଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ୨୪ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଦଳ ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚିତ ରାଘୋପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଝାଝାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ ଲଳିତ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦରଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ଭୋଳା ଯାଦବ ବାହାଦୁରପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଅବଧ ବିହାରୀ ଚୌଧୁରୀ ସିୱାନରୁ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ।
ଦିବଂଗତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅ ଓସାମା ଶାହାବଙ୍କୁ ରଘୁନାଥପୁର ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭୋଜପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଛାପ୍ରାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶକ୍ତି ଯାଦବଙ୍କୁ ହିଲସାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଆଲୋକ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଉଜିଆରପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ'ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ସେୟାର କରି, ଆରଜେଡି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ବିଜୟ କାମନା କରିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବିହାର ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଶାର ନିର୍ବାଚନ ହେବ।