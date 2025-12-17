ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଟ୍ରେନକୁ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ। ତେବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ। ବ୍ୟସ୍ତତା କିମ୍ବା ସୂଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟ୍ରେନ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ।
ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜରିମାନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଭୁଲବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଟିଟିଇ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ, ରୁଟ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ସମାନ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନକୁ ମେଳ କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ।
ରେଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁଲ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅନିୟମିତ ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟିଟିଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦୂରତା ଏବଂ କୋଚ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରେନର ଭଡ଼ା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଜରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଉଭୟ ଟ୍ରେନ ସମାନ ରୁଟରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଟିଟିଇ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଏସି ଏବଂ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ ପାଇଁ ଜରିମାନା ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଯୋଡାଗଲେ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦୂରଗାମୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଏହି ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ନାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଜରିମାନାରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ।