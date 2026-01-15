ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦର ଅନ୍ତ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ବାଧା ରୁଷରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ରୁ ଆସୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିବୃତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୟୁରୋପୀୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମସ୍କୋ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ଓଭାଲ ଅଫିସ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଟିନ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ୟୁକ୍ରେନ କମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମି ବିବାଦର ସମାଧାନ କାହିଁକି ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଜେଲେନସ୍କି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Journalist Arrest: ମହିଳା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୨ ସାମ୍ବାଦିକ ଗିରଫ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଜଣାପଡୁଛି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁକ୍ରେନ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ଖରାପ ଥିଲା। ତଥାପି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲେନସ୍କି ଚୁକ୍ତିରୁ ପଛକୁ ହଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।