ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ୟୁକ୍ରେନ ତାର ବାୟୁସେନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ତାର ପୁରୁଣା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ୧୫୦ଟି ସାବ ଗ୍ରୀପେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱିଡେନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ସ୍ୱିଡେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଫ କ୍ରିଷ୍ଟରସନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱିଡେନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ। କ୍ରିଷ୍ଟରସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରୀପେନ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃହତ ରପ୍ତାନି ଚୁକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରୀପେନକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାମ୍ବୋଡିଆ ସହିତ ଏକ ସଂଘର୍ଷରେ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଗ୍ରୀପେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏୟାର ପୋଲିସିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଆକାଶରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନାଟୋ ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ସ୍ୱିଡେନର ଗ୍ରୀପେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ର ଏଫ-୩୫ ଏବଂ ଏଫ-୧୬, ଏବଂ ଡାସଲ୍ଟ ଆଭିଏସନ୍ର ରାଫେଲ୍ ଏବଂ ୟୁରୋଫାଇଟର୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରେ। ଗ୍ରୀପେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍ୱିଡିସ୍ ବାୟୁସେନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ ୨୮୦ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୀପେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି।
ଗ୍ରୀପେନ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ମାକ୍ ୨ (ପ୍ରାୟ ୨୪୦୦ କିମି/ଘଣ୍ଟା) ରହିଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାୟୁରୁ ବାୟୁ ଏବଂ ବାୟୁରୁ ଭୁପୃଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହାର ଇନ୍ଧନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦୦ କିମି ସର୍ବାଧିକ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗ୍ରୀପେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହେଉଛି ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ ସାବ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁମୁଖୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଏହାକୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ିର ହାଲୁକା, ଏକକ-ଇଞ୍ଜିନ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ ଜେଟ୍ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ | ଯାହା ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କୌଶଳ, କମ ମୂଲ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।