ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ। ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଧାରଣତଃ ନୂତନ ବର୍ଷ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଡିସେମ୍ବରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ସେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଶାକୁରବସ୍ତିରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆସିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଏହା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭଲ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ଟ୍ରେନ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ସେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Election Commission's big decision: ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ରୁଟରେ ଚାଲିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ପରି ସମାନ ରୁଟରେ ଚାଲିବ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ-କୋଲକାତା ରୁଟରେ ଚାଲିପାରିବ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: National Herald case: ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା: ରାହୁଲ-ସୋନିଆଙ୍କ ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିଲା
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କୋଲକାତା। ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଉଭୟ ରୁଟରେ ଅଧିକ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ରହିଛି। ତେଣୁ, ଏହି ରୁଟରେ ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ଟ୍ରେନ ଦୁଇଟି ଅଧିକ ଦୂରତା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ସେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ ସେଟ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ରେଳବାଇ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଚଳାଚଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।