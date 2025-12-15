ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଇଛି। ହଁ, କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଚୋରି ଏବଂ କ୍ଷତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ବୀମା ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ବରଂ, କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ କିଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବୀମା ପଲିସି ସାଧାରଣତଃ କେବଳ କ୍ଷତିକୁ କଭର କରେ, ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ଏବଂ ଫୋନ ହଜିଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କାମ ଦିଏ ନାହିଁ | ତେବେ ଏହି ଅଫର ସହିତ, VI ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଆପଣ କେତେ ବୀମା କଭର ପାଇବେ?
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଚୋରି କିମ୍ବା କ୍ଷତି ହେଲେ ଆପଣ ୨୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କଭରେଜ୍ ପାଇବେ। କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ କ୍ଲେମ ପ୍ରୋସେସରେ କମ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ତିନୋଟି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ୟାକ୍ ରେ ବୀମା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ
କମ୍ପାନୀ ତିନୋଟି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଏହି ବୀମା ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ୬୧ ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜରେ 2GB ଡାଟା, ୧୫ ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ ୩୦ ଦିନର ଫୋନ୍ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୨୦୧ ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜରେ 10GB ଡାଟା, ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ ୧୮୦ ଦିନର ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ୨୫୧ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ଲାନ ସହ 10GB ଡାଟା, ୩୦ ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ ୩୬୫ ଦିନର ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରିବ।