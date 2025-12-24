ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନା କଲେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୩:୨୦ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ କାରରେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ହଠାତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଟାଣି ନେଇ ପିଟି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲେ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ନବୀନ କୁମାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ କାରରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ନବୀନ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୀଡିତା ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ, ଯେତେବେଳେ ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ହଠାତ ନବୀନ ତାଙ୍କ କାରରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ନବୀନଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।