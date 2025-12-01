ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। କେତେବେଳେ, ବିଶାଳ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ, ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଜିକାଲି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବହୁତ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମନେହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ରୋଷେୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଅଟା ଦଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି
ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲଗାତାର ଅଟା ଦଳୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ବଡ଼ ପ୍ୟାନରେ ପାଦରେ ଅଟା ଦଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକାଠି ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ହାତରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଅଟା ଦଳିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର।
ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗରମ ଭଜା ପୁରୀ
ଭିଡିଓର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶରେ, ଜଣେ କାରିଗର ଏକ ବଡ଼ ଟେବୁଲରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ପୁରୀ ତେଲରେ ଛାଣୁଛନ୍ତି | ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ମେଳା, ଉତ୍ସବ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ସମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛି।"
ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଜା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟା ଦଳିବା ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଛି," ଅନ୍ୟମାନେ ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଭୋଜିରେ ପୁରୀ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ।"