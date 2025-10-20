ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ୪୭ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ନଜଫଗଡ଼ର ନବାବ ଏବଂ ମୁଲତାନର ସୁଲତାନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସେହୱାଗ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ।
ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୭୮ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନଜଫଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ୧୪ ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୩୭୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମୋଟ ୧୭୨୫୩ ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ୩୧୯ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏକଦିବସୀୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହୱାଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୩୮ଟି ଶତକ (୨୩ ଟେଷ୍ଟ, ୧୫ଟି ଏକଦିବସୀୟ) ଏବଂ ୭୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି।
୧- ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ସର୍ବାଧିକ ଏକଦିବସୀୟ ଇନିଂସର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହୱାଗ ୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୧ରେ ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୨୧୯ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ଏହି ରେକର୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିନାୟକ ଭାଙ୍ଗି ନାହାଁନ୍ତି ।
୨- ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହୱାଗ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଶତକ ମାରିଥିଲେ; ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା (୩୦୯), ଯାହା ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଶତକ ମୁଲତାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା (୩୦୯)।
୩- ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ତ୍ରିଶତକର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୭୮ ବଲ୍ ରେ ତ୍ରିଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେହୱାଗ ୩୦୪ ବଲ୍ ରେ ୩୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏହି ଇନିଂସରେ ୪୨ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
୪- ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୯ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୨୮୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହୱାଗ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତ୍ରିଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ୨୯୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।