ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ (ବିଏମ୍ସି)ର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାର ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏଥର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ମେୟର ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ୮୯ଟି ଆସନ ଜିତି ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ନିକଟତର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ଚାବିକାଠି ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଜେପିର ଚାପକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଜୁଆ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁମ୍ବାଇ ମେୟର ପଦ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି।
ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲାସାହେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମେୟର ପଦ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିନ୍ଦେ ସେନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ।
ବିଜେପି ପାଇଁ ସିନ୍ଦେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ
ବିଏମ୍ସିରେ ୧୧୪ ଜଣ କାଉନସିଲରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥର ବିଜେପି ୮୯, ସିନ୍ଦେ ସେନା ୨୯, ଠାକରେ ୬୫ ଓ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ୬ଟି ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ୮୯ଟି ଆସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିନା ଏହା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନାହିଁ। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସିନ୍ଦେ ସେନା ଏବେ ମୂଲଚାଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ହୋଟେଲ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ
ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ୨୯ ଜଣ ନବନିର୍ବାଚିତ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବାନ୍ଦ୍ରାର ‘ତାଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ୍’ ହୋଟେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମେୟର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ସେଠାରେ ରହିବେ। ସିନ୍ଦେଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜନୈତିକ ସର୍କଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ କୌଶଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଫଡନାଭିସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ମେୟର ପଦକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଛୁ। ଭଗବାନ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାୟୁତିର ନେତା ମୁମ୍ବାଇର ମେୟର ହେବେ। ସିନ୍ଦେ ସାହେବ ଓ ମୁଁ ଏକାଠି ବସି ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର କରିବୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଇବୁ। କାଉନସିଲରମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ରଖିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଫଡନାଭିସ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ଆମର କାଉନସିଲରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଥିବେ।