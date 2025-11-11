ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା କାରର ଡ୍ରାଇଭର ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଇନ୍ଧନ ତେଲ ଏବଂ ଏକ ଡେଟୋନେଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିସ୍ଫୋରକ ।
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କଣ?
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏକ ସ୍ଫଟିକ ଧଳା କଠିନ ଯାହା ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବହାର ସାର ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ | ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିଆଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ କିମ୍ବା ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ସହିତ ମିଶିଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Delhi Blast: ଗୁଗୁଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ
ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସାଧାରଣତଃ ସାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ ଯଦି ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ | ଏହାକୁ ଇନ୍ଧନ/ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Delhi Red Fort Blast: ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା: ସିସିଟିଭିରେ ୩ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ
ଆତଙ୍କୀ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍?
ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଯଦି ଡିଟୋନେଟର, ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ଯୋଡି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇପାରେ | ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ ଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କମ ଥାଏ | ଶସ୍ତାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ହାତପାଆନ୍ତାରେ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି |