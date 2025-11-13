ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସହ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ | ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତାକାଲି, ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୋଟ୍ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭୋଟ୍ ମେସିନ୍ ବା EVM କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ EVM ସହିତ ହେରଫେର କରିବା ସମ୍ଭବ କି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ |
କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ?
ବାସ୍ତବରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମୁତାବକ ଭୋଟ୍ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ EVM ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଭୋଟ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, EVM ଏବଂ VVPAT ମେସିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଇଭିଏମ ଥରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ, କେହି ଏକା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ; ସେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଘରୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କୋଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ; ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସରକାରୀ କୋଠାରେ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ।
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ଥାଏ ତିନି ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ତିନି ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ | ଭିତର ସୁରକ୍ଷା, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ। ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସମଗ୍ର ପରିସରକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଫୁଟେଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଦେଖାଯାଏ।
କିଏ ତଦାରଖ କରେ ଏବଂ କାହା ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ ଚାବି ରହେ?
ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ (DEO) ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଦର୍ଶକର ନାମ, ସମୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମେସିନଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଡବଲ୍ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଚାବି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସହାୟକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ସିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତୀକ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କେବେ ଖୋଲାଯାଏ?
ସାଧାରଣତଃ, ଗଣନା ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି, ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ, ସକାଳ ୭ଟାରେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଏ। ଏହା ପରେ ମେସିନଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା ହଲ୍କୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲ୍ ଏବଂ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ।