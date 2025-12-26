ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି ଯିଏ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ମଦୁରାଇ ବେଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରି ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମଦୁରାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ. ବିଜୟକୁମାର ୨୦୧୮ରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Sam Pitroda Said about Rahul Gandhi: ବିଦେଶରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଏ: ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା
ଏଥିରେ, ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ସେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗକୁ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସାମଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ନାବାଳକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ବିକାଶକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସାମଗ୍ରୀ (CSAM) ଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ URL ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: vigilance raid Forester ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସେମିଳିଗୁଡା ଫରେଷ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ
ତଥାପି, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେବଳ ଏକ ଅଭିଭାବକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପ୍ କିମ୍ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ। ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫିର ବିପଦ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।"
ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଆଇନ ପରି ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ କରେ। ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରନ୍ତୁ।