ନୈନିତାଲ: ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୈନିତାଲ ପରିବାର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ମହିଳା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, ବିଚାରପତି ରବିନ୍ଦ୍ର ମୈଥାନୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଆଲୋକ ମାହାରାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Amit Shah on Sarddar Patel: କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହିଁ: ଅମିତ ଶାହ
ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସନ୍ଥ ରାମପାଲଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ମହିଳା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ହଟାଇ ଘର ବାହାରେ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Modi Tribute to Patel: ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ: ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୋଦୀ
ମହିଳା ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ |