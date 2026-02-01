ବେଜିଂ: ଚୀନ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର୍ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ, ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ସିଆଙ୍ଗସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅନୁଶାସନହୀନତା ଓ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚୀନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିରୀକ୍ଷଣ କମିସନ(ସିସିଡିଆଇ) ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ୬୩ ବର୍ଷୀୟ ୱାଙ୍ଗ ସିଆଙ୍ଗସି ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଚୀନ୍ରେ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ସିସିଡିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବୃତିରେ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଶାସନ ଓ ଆଇନର ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚୀନ୍ରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ନୀତି, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ତଦନ୍ତକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ୱାଙ୍ଗ ସିଆଙ୍ଗସି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନି ନ୍ୟାସନାଲ ଏନର୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ସରକାରୀ ବୈଠକରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ-ଚିନ୍ତନର ଏକ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିଲା।
ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମତ କ’ଣ?
ଏହି ତଦନ୍ତ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଥିରେ ଚୀନ୍ ହାରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦଳ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଭିତରରୁ ସଫା କରିବା ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ୬୫ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନର ନଜର ସାମରିକ ବାହିନୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି।
ସେନା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ମିଳିଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ, ସେନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜେନେରାଲ ଝାଙ୍ଗ ୟୁକ୍ସିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଙ୍କ ପରେ ଝାଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ ଶାଓଚେଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।