ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କଣ୍ଟେନର ଚାପି ଦେଇଛି। ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ୮୮ ନିକଟରେ ଧକ୍କା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବସ୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀର ନାଙ୍ଗଲୋଇରୁ କାନପୁରର ରସୁଲାବାଦକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ସୁରିର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ୮୮ ନିକଟରେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହି ବସ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ।
ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର
ଡ୍ରାଇଭର ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଟକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ।ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କଣ୍ଟେନର ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Murder : ଚା’ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁଷି ହତ୍ୟା, ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପଶି ଫେରାର
ଅନ୍ଧାର ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତି ହେଲା କାଳ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କଣ୍ଟେନରଟି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲେ।
ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ୧୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସୁରିର କୋତୱାଲି ପୁଲିସ ଓ ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହକୁ ପଠାଇଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଉରିୟାର ସର୍ବ କଟରା ନିବାସୀ ସୋନୁ, ବସ୍ତିର ଆଲେୱାଲର ଦେବେଶ, କନୌଜର କେ.ଗଣେଶ, ପୂର୍ବାର ନିବାସୀ ଅସଲମ, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରେମ ନଗର ନିବାସୀ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉରିୟାର ବେଲା ନିବାସୀ ଅମର ଦୁବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ନଥିଲା ବୋଲି ସୁରିର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।