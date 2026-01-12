ରାୟଗଡ଼ା: ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଥାନା ଲିମାମଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ୨ ବାଇକ ଆରୋହୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି I ମୃତକ ଦ୍ବୟ ହେଲେ ଗୁଡ଼ାରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମୁନା କିମ୍ଵାକା ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା କିମ୍ଵାକା।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଗୁଣପୁର ଆସି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଲିମାମଡ଼ା ନିକଟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟିହୋଇଥିଲା ବାଇକ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ
ଖବର ପାଇ ଗୁଣପୁର ପୁଲିସ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।