ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେୱାଡ଼ିର ଗୁରାୱାଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 352D ରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘନ ଧୂଆଁକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା କମ୍ ଯୋଗୁଁ ଚାରୋଟି ବସ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରୁ ବାହାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ରବିବାର ସକାଳେ ରେୱାଡ଼ିର ଗୁରାୱାଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏକ ବସ୍ ରେୱାଡିରୁ ଝଜ୍ଜର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।
ଘରୋଇ ବସ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ନାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଦୁଇଟି ରୋଡୱେଜ୍ ବସ୍ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରୁ ବାହାର କରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
