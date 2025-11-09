ନୂଆପଡ଼ା: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାତିରେ ଗୋତମା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ନିରାପଦ ଅବତରଣ କଲା l ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେଲା, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମୁତୟନ ହେବ l ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ସୁନାବେଡା ଅଞ୍ଚଳର ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ବୁଥ୍ ପାଇଁ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ।
ଗୋତମା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଅବତରଣ
ଯେହେତୁ ସୁନାବେଡା ଅଞ୍ଚଳ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ, ସମୟ ପରିଚାଳନା ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନାବେଡା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ କଟ-ଅଫ୍ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୪୫ ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୀତ ସମୟରେ ଦିନ ଅବଧି କମ୍ ଥିବାରୁ ଗୋତମାରେ ରାତ୍ରି ଅବତରଣ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଆଗରୁ ଗୋତମା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ହେଲିକପ୍ଟରର ରାତ୍ରି ଅବତରଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା।ଏଥିପାଇଁ NGV (ରାତ୍ରି ଗଗଲ୍ ଭିଜନ୍) ସଜ୍ଜିତ IR ଲାଇଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା l ଏହାକୁ ବିମାନର ପାଇଲଟ୍ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆକାଶରେ ୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସରରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାଶ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l ଫଳରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଶାଖା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଶୁକ୍ଳା, ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ଖରିଆର ଏହାର ସଫଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏନଜିଭି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶୀଘ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଆଜି ୮ ତାରିଖରେ ଲାଇଟ୍ ସବୁର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଗୋତମା ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।ଏହାପରେ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ରାତି ୮.୧୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗୋତମା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଏକ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଅବତରଣ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗୋତମା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ଥିଲା।
ଏହା ଆଗାମୀ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। କାରଣ ସୁନାବେଡ଼ା ଉପତ୍ୟକାରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ l ଏବେ ପୋଲିଂ ଦଳକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନାହିଁ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଇଭିଏମ୍ ରାତି ଆକାଶ ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ l ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି l
