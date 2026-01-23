ଗଡ଼ପୋଷ: ସମ୍ବଲପୁରଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ସଗରା ସଦରସ୍ଥିତ ପେସିଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କସ୍ମୋଲୋଜି ଏଣ୍ଡ ସେଲ୍ପୋଲୋଜି (ପିକ୍ସ) ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଗୋରଖପୁରସ୍ଥିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜିନାମାରେ କୁଳପତି ପ୍ରୋ. ପୂନମ ଟଣ୍ଡନ ଓ ପେସିଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରୋ. ଶିବେଶ କୁମାର ଜସ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଖଗୋଳ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ, ଭିଜିଟିଂ ସ୍କଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାର ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଛାତ୍ର-ଶିକ୍ଷକ ବିନିମୟ, ଇଣ୍ଟର୍ନଶିପ୍ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଏକାଡେମିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ କରାଯିବ।ସଂଯୁକ୍ତ ଗବେଷଣା ପ୍ରକାଶନ, ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାନେଟେରିଅମ୍ ଶୋ, ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ନିର୍ମାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଡିଡିୟୁ ଓ ପିକ୍ସ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାଜିନାମା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଉପକୃତ ହେବେ।
କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେସନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ
ଏହି ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂ ସେସନ୍ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। କୁଳପତି ପ୍ରୋ. ପୂନମ ଟଣ୍ଡନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାର ‘ସେଲ୍ପୋଲୋଜି’ ଓ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଡେମିକ୍ ଓ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇବେ।
