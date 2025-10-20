ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ବିଗିଡ଼ିଲାଣି ଅନୁଗୁଳ ସହରର ବାୟୁର ମାନ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ୨୨୯ AQI ସହ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସହର ଭାବେ ଅନୁଗୁଳର ବାୟୁର ମାନ ପୁଅର ବା ଖରାପ ସ୍ତରରେ ରହିଛି।
ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା
ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ସହରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି
ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସହରଗୁଡ଼ିକର AQI
ଅନୁଗୁଳ- ୨୨୯ Poor
ବାଲେଶ୍ଵର - ୧୫୬ Moderate
ବଡ଼ବିଲ - ୧୮୪ Moderate
ବାରିପଦା - ୧୭୧ Moderate
ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୧୨୨ Moderate
କଟକ - ୧୪୭ Moderate
କେନ୍ଦୁଝର - ୧୨୮ Moderate
ତାଳଚେର -୧୪୪ Moderate
