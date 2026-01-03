ବାରିପଦା: ନୂଆବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାରିପଦା ସହର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଠ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ସହରରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (AQI) ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ଡାଟା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଶୀତ ଋତୁରେ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷକମାନେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରେ AQI ୩୨୬ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହା ୩୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, ଯାହା ‘ଭେରି ପୁଅର୍’ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।

ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାତଟି ସ୍ଥାନ ଦେଶର ଦଶଟି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯାନବାହାନ ଧୂଆଁ, ନିର୍ମାଣ ଧୂଳି, ଆବର୍ଜନା ଜାଳିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏକ୍ସପୋଜର ହେଲେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ୍। N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଅଯଥା ବାହାରେ ନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (OSPCB) ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି|