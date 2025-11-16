ବାଂଶପାଳ: କେନ୍ଦୁଝରଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ସଦର ଥାନା ଉରୁମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଜଣେ ୯ ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଉଁରୁଟି ବିକାଳିକୁ କେନ୍ଦୁଝର କାଶିପୁରରୁ କାବୁ କଲା ପୁଲିସ। ଗୁରୁତର ନାବାଳିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି।
କାଶୀପୁରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଲା ପୁଲିସ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ସଂପୃକ୍ତ ପାଉଁରୁଟି ବିକାଳି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ପାଉଁରୁଟି ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ପଚାରିବା ପରେ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ରହୁଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ସହରର କାଶୀପୁରରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ପୁଲିସ।
