ଦଶରଥପୁର: ରାଜ୍ୟର ଆଗୁଆ ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଉଥିବା ଯାଜପୁରରେ ଆଜି ବି ଅଭାବ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବିକ୍ରିର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ୍ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭୂତିପୁର ଗ୍ରାମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ସୁଲୋଚନା ଜେନା ନିଜର ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ସଂର୍ପକୀୟ ଭଉଣୀକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ବିକ୍ରି ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ୩ଟି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିବା ବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ଯୋଗୁ ନିରକ୍ଷର ମହିଳାମାନେ ମାତୃତ୍ବ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ବୋଲି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛି। ଏହି ଦଳିତ ଗରିବ ପରିବାରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ମାତ୍ର ଲୋକ ମୂଲମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ୭ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ପୋଷିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଛି।
ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ପିଲା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦଶରଥପୁର ବିହାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଉଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ସିଲୁ ଜେନା ଓ ସଂଜୁ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଜର ପିଲା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯାହାକି ଏହି ଦୁଇ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଜପୁର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ
ଏହି ଦାବିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୭ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣଙ୍କର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିବାବେଳେ ଆଉ ୩ ଜଣଙ୍କର ମିଳୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଦେଢ଼ ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ଏକ ବଖରା ଘରେ ୭ ପ୍ରାଣୀ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏକ ମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଥିବାବେଳେ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଠପଢା, ପୋଷାକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବା ଖୁବ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ୍ୟ ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।