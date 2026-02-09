ରାଉରକେଲା: ଲାଠିକଟା ମଟକମଝରଣ ସିଆରପିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଣେ ହାବିଲଦାର ନିଜକୁ ଗୁଲିକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି l ମୃତ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୁବାସ ପ୍ରସାଦ (୫୬)l ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁବାସ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି l
ଶବ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଲାଠିକଟା ପୁଲିସ
ଲାଠିକଟା ପୁଲିସ ପହଂଚି ଯବାନଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି l ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ବଢୁଥିବାରୁ ଲାଠିକଟା ରାମଯୋଡି ଠୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିମି ଦୂର ମଟକମଝରଣରେ ସିଆରପିଏଫ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିଥିଲା l ସୁବାସଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା l ଆଜି ସକାଳେ ସୁବାସ ସର୍ଭିସବନ୍ଧୁକରୁ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଦେଇଥିଲେ l
