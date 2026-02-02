ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିବ୍ବତୀୟ ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ୬୮ତମ ବାର୍ଷିକ ଗ୍ରାମୀ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ, ଦଲାଇ ଲାମା ତାଙ୍କ ଆଲବମ୍ ''''ମେଡିଟେସନ୍: ଦି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହୋଲିନେସ୍ ଦି ଦଲାଇ ଲାମା'''' ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଡିଓବୁକ୍, ନାରେସନ୍ ଓ ଷ୍ଟୋରିଟେଲିଂ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି।
ଗ୍ରାମୀ ସଂଗୀତ ଜଗତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ
ଏହା ସହିତ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ କେ-ପପ୍ ଓ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ପିଲବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀ ହେଉଛି ସଂଗୀତ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେକର୍ଡିଂ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କଳାକାର ଓ ବୈଷୟିକ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଦଲାଇ ଲାମା କିଏ?
ଦଲାଇ ଲାମା ହେଉଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୬ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୫ରେ ତିବ୍ଦତର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ, କରୁଣା ଓ ମାନବତାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Dacoity Keonjhar ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା
ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନୀତ ଦଲାଇ ଲାମା
ଦଲାଇ ଲାମା କେବଳ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା, କରୁଣା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତୀକ। ସେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମନର ଶାନ୍ତି, କରୁଣା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ୧୯୮୯ ମସିହାରେ, ତିବ୍ଦତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ମାନ।