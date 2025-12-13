ଝାରସୁଗୁଡା: ଆଜି ସକାଳୁ ଝାରସୁଗୁଡା ସହରର ମଙ୍ଗଳ ବଜାରର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏକ ଅପରିପକ୍ୱ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁଟି ଗର୍ଭବସ୍ଥାରେ ୪-୫ ମାସ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରସବ କିମ୍ବା ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁଟିକୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଘୋଡାଇ ରଖି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ଲୋକେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।
୫ ମାସ ତଳେ ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ମିଳିଥିଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ
ସୂଚନା ପାଇ ଝାରସୁଗୁଡା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ତେବେ ପ୍ରାୟ ୫ ମାସ ତଳେ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
