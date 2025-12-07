ବିନିକା: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା I ବିନିକା ଥାନା ଅଧୀନ ବିନିକା ସହର ଓ୍ଵାର୍ଡ-୧ ର ଦାନୀ କଟା ତଳେ ଏକ ଧାନ ବିଲରୁ ମିଳିଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତଦେହ I ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି I ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ଦାନୀପାଲି ଓ୍ଵାର୍ଡ ୧ ନିକଟର ଦାନୀ କଟା ହିଡ ତଳେ ଏକ ବିଲରୁ I
ତେବେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବା ବେଳେ ନାକରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ସହ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦାଗ ରହିଛି I ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଲେ ବିନିକା ସହର ମନହରୀପଡ଼ାର ପ୍ରଭାସିନୀ ମଲ୍ଲିକ (୭୦) ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି I ହେଲେ କେହି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟାକରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି I
ବିନିକା ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ
ଏନେଇ ମୃତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଝିଅ ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଳିକ ବିନିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଥାନାରେ ୟୁଡି-୨୧/୭-୨୫ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ବିନିକା ପୁଲିସ ପହଂଚି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି I
