ପାରାଦୀପ: କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ । ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବର୍ଥରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ । ଇକୋ କୋଲୋନେଲ ମନୋରଭିଆ (ECO COLONEL MONORVIA) ଜାହାଜରେ ଲୋଡିଂ କୋଇଲାରେ ନିଆଁ।
ଚେନ୍ନାଇରାଧା ବର୍ଥରେ ଲୋଡିଂ ହେଉଥିଲା ଥର୍ମାଲ କୋଇଲା। କନଭର ବେଲ୍ଟ ରେ ଲୋଡିଂ ହେଉଥିଲା କୋଇଲା।
ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଜାହାଜକୁ CQ-2 ବର୍ଥକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଜାହାଜରୁ କଢା ହେଉଛି କୋଇଲା। ପାଣି ମାରି କୋଇଲା ଲୋଡିଂ ନ କରିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ।
ନିଆଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟତ୍ତ
ତେବେ ନିଆଁକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟତ୍ତକୁ ଅଣାଯାଇଛି।