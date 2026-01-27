ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୭ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ୧୫ ମେ’ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ଦିନ ଭିତରେ ଘର ତାଲିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ। ୧୫ ଦିନର ଆତ୍ମଗଣନା ବିକଳ୍ପ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ୧୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ।
ଜଣେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ୨୦୦ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଫେବ୍ରୁଆରି-ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ରେ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ବିବରଣୀ ସହିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ। ଗୃହ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯିବ। ଗୃହ ତାଲିକା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଗଣନା ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନଗଣନା ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଣେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଛଅ ଜଣ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ।
